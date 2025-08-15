Ex rosa, Pelagotti: “Conosco bene Bardi, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua”

L'ex calciatore dei rosanero si esprime su Bardi e sui nomi usciti per la porta

⚽️ 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 07:32)

Alberto Pelagotti, portiere che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2022, ha rilasciato un'intervista a TMW, soffermandosi su temi di Serie A e sul tema portieri rosanero:

Dove vede Donnarumma?

"Per il suo valore, ovunque. E' un portiere che starebbe bene in tutte le top del mondo. In Italia la situazione, per gli stipendi, non è proprio rosea. Quindi immagino che il suo futuro sarà in Premier League".

La Nazionale, comunque, punta su di lui.

"Un bel segnale. Anche se in Nazionale i portieri sono tutti forti. Penso a Vicario, che è un grandissimo portiere. Ma ha avuto la sfortuna di trovarsi nell'era di Donnarumma. Un po 'come quando c'erano i vari Toldo e Peruzzi con Buffon davanti. Normale che si dia piena fiducia a Donnarumma".

Come vede il mercato?

"Sono più preoccupato per i tanti svincolati. Quest'anno c'è un grande numero di calciatori svincolati e ciò mi dà preoccupazione. Le squadre si ritrovano come tutti gli anni alla fine a voler fare degli affari. In Italia, si sa, qual è la mentalità. E non ci sono più i soldi di una volta".

Milinkovic Savic o Meret?

"Dico Meret. Mi piace di più rispetto a Milinkovic Savic. Ma sono due portieri di grande affidabilità e prospettiva. Farei giocare per Meret per i campionati vinti e perché conosce l'ambiente e sa cosa vuole l'allenatore".

In B il Palermo cerca un portiere dopo l'infortunio di Gomis.

"I nomi accostati, da Turati a Joronen, sono tutti super. Conosco bene Bardi, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua tranquillamente. Per non rompere troppo le gerarchie, se c'è l'intenzione di far giocare Bardi, prenderei un giovane di prospettiva. Non andrei a prendere un big".