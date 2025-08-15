Alberto Pelagotti, portiere che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2022, ha rilasciato un'intervista a TMW, soffermandosi su temi di Serie A e sul tema portieri rosanero:
LE PAROLE
Ex rosa, Pelagotti: “Conosco bene Bardi, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua”
Dove vede Donnarumma?
"Per il suo valore, ovunque. E' un portiere che starebbe bene in tutte le top del mondo. In Italia la situazione, per gli stipendi, non è proprio rosea. Quindi immagino che il suo futuro sarà in Premier League".
La Nazionale, comunque, punta su di lui.
"Un bel segnale. Anche se in Nazionale i portieri sono tutti forti. Penso a Vicario, che è un grandissimo portiere. Ma ha avuto la sfortuna di trovarsi nell'era di Donnarumma. Un po 'come quando c'erano i vari Toldo e Peruzzi con Buffon davanti. Normale che si dia piena fiducia a Donnarumma".
Come vede il mercato?
"Sono più preoccupato per i tanti svincolati. Quest'anno c'è un grande numero di calciatori svincolati e ciò mi dà preoccupazione. Le squadre si ritrovano come tutti gli anni alla fine a voler fare degli affari. In Italia, si sa, qual è la mentalità. E non ci sono più i soldi di una volta".
Milinkovic Savic o Meret?
"Dico Meret. Mi piace di più rispetto a Milinkovic Savic. Ma sono due portieri di grande affidabilità e prospettiva. Farei giocare per Meret per i campionati vinti e perché conosce l'ambiente e sa cosa vuole l'allenatore".
In B il Palermo cerca un portiere dopo l'infortunio di Gomis.
"I nomi accostati, da Turati a Joronen, sono tutti super. Conosco bene Bardi, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua tranquillamente. Per non rompere troppo le gerarchie, se c'è l'intenzione di far giocare Bardi, prenderei un giovane di prospettiva. Non andrei a prendere un big".
© RIPRODUZIONE RISERVATA