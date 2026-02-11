Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, è intervenuto a RadioTuttoNapoli, rivelando qualche curiosità di mercato riguardante la società rosanero:
Le parole
Ex Palermo, Lupo: “Nella stagione 2017/2018 Lobotka e Guendouzi furono ad un passo dal vestire rosanero”
Pochi sanno o ricordano che Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, poteva essere il primo a portare Lobotka in Italia.
"Parliamo della stagione 2017-2018. Poi ci fu il salto a Vigo, giustamente, ma rimane quel rimpianto. Quell’anno, tra Loboka e Guendouzi, non so quale dei due mi sia dispiaciuto di più non essere riuscito a prendere per un pelo. Però va bene così. È andata bene al Napoli? No, ma anche Guendouzi poteva essere un’opportunità. Quell’anno facemmo un grande lavoro di scouting, eravamo in anticipo su tante situazioni, ma poi alcuni problemi economici, che si evidenziarono e portarono al fallimento del Palermo due anni dopo, non ci permisero di raggiungere quegli obiettivi. Però qualcosa di buono l’avevamo intuito."
