Ex Palermo, Lupo: “Il Pescara è vivo, guai a snobbarlo”

Le parole dell'ex direttore sportivo dei rosanero

⚽️ 25 febbraio - 08:17

È intervenuto al Giornale di Sicilia Fabio Lupo, pescarese doc ed ex direttore sportivo del Palermo, per analizzare la sfida tra i rosanero e il Pescara e il momento delle squadre coinvolte nella corsa al vertice.

Che partita si aspetta tra Pescara e Palermo?

«È un classico testacoda solo sulla carta. Il Pescara arriva da una buona prestazione contro la capolista Venezia e ha tenuto il risultato in bilico fino alla fine. Questo deve essere un messaggio chiaro per il Palermo: non può permettersi di abbassare la guardia. Il Pescara è vivo e crede ancora nella salvezza».

Il Palermo però attraversa un momento di grande forma.

«Io l’ho sempre pensato: il Palermo è la squadra più forte del campionato insieme a Monza e Venezia, per qualità e ampiezza dell’organico. I quattordici risultati utili consecutivi non sono casuali».

Eppure i rosanero non sono ancora riusciti a entrare nelle prime due posizioni.

«La vera sorpresa è stata la prima parte di stagione, quando il Palermo non ha reso secondo il valore della rosa. Ha lasciato punti per strada, talvolta per aver sottovalutato gli avversari, soprattutto quando si trovava in vantaggio. Adesso invece ha trovato equilibrio e forza: sta facendo un campionato in linea con le sue potenzialità».

Quanto incide il lavoro di Filippo Inzaghi?

«Incide tanto. Inzaghi ha sempre avuto la capacità di fare quadrato attorno al gruppo. Ovunque sia andato ha lasciato il segno per professionalità e umanità. È una qualità che gli deriva anche dalla sua carriera da calciatore. Sa gestire il gruppo sotto il profilo tecnico, morale e psicologico».

Chi vede favorito nella corsa finale?

«È difficile sbilanciarsi, anche per l’affetto che nutro verso il Venezia. Credo che Palermo, Monza, Venezia e Frosinone se la giocheranno fino all’ultima giornata. Il Frosinone ha fatto un lavoro eccellente con Massimiliano Alvini e Guido Angelozzi Castagnini, ma rispetto alle altre ha forse meno profondità d’organico e questo alla lunga potrebbe pesare. Di certo ci aspetta un finale di campionato molto bello».