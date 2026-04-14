Ex Palermo, Lupo: “I rosa insieme al Venezia e al Monza hanno l’organico più forte, occhio al finale”

“Non è una questione di nomi: sono figure apicali, ma saranno importanti le persone che faranno parte del sistema. L’importante è che chi opera conosca i problemi del settore e sappia affrontarli. Certamente Malagò porterebbe grande esperienza a livello gestionale: può offrire un modo di gestire le cose che in altri settori ha portato risultati. Si parla anche di ex calciatori, ma a me piacerebbe il profilo di Marani, che nelle difficoltà che la Serie C sta affrontando ha dimostrato grande voglia di fare ed è in una categoria che ha a che fare con grandi problemi. Ha lucidità, entusiasmo e non appare agganciato a grandi lobby.”