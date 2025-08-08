Ex Palermo, Luca Fiordilino è un nuovo calciatore dell’Inter U23

Luca Fiordilino, centrocampista che ha militato nel Palermo tra il 2005 e il 2019 tra giovanili e prima squadra, è stato ufficializzato dall'Inter U23, formazione che si prepara al campionato di Serie C. Di seguito il comunicato della società neroazzurra: "FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato"