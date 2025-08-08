Luca Fiordilino, centrocampista che ha militato nel Palermo tra il 2005 e il 2019 tra giovanili e prima squadra, è stato ufficializzato dall'Inter U23, formazione che si prepara al campionato di Serie C. Di seguito il comunicato della società neroazzurra: "FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato"
ex palermo
Ex Palermo, Luca Fiordilino è un nuovo calciatore dell’Inter U23
L'ex centrocampista dei rosanero è passato ufficialmente all'Inter U23
