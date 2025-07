Ex Palermo, Ignacio Lores Varela è un nuovo giocatore dell’Athletic Club Palermo

L'Athletic Club Palermo ha ufficializzato nella giornata odierna l'attaccante uruguaiano, che dichiara: "Dopo 11 anni torno a Palermo, una città che porto sempre nel cuore"

⚽️ 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 11:37)

L'Athletic Club Palermo, compagine recentemente promossa in Serie D, ha ufficializzato nella giornata odierna un colpo importante per la categoria: Ignacio Lores Varela, attaccante che ha militato nel Palermo 11 anni fa, non lasciando particolarmente il segno. Di seguito il comunicato della società palermitana con l'aggiunzione di alcune dichiarazioni del calciatore uruguaiano, di Giorgio Perinetti e di Gianpiero Clemente:

"L'Athletic Club Palermo è lieta di annunciare l'ingaggio di Ignacio Lores Varela, uruguaiano classe 1991, che torna in Sicilia undici anni dopo l'esperienza con il Palermo. Varela ha alle spalle un lungo curriculum tra i professionisti, tra Italia (6 presenze in Serie A, 138 in Serie B e 71 in Serie C), Uruguay e Bulgaria. Il calciatore uruguaiano ha vestito - tra le altre - le maglie di Palermo, Pisa, CSKA Sofia, Penarol, Nacional e Avellino".

L'attaccante ex Palermo dichiara: "Dopo undici anni torno a Palermo, una città che porto sempre nel cuore per tanti motivi - Oggi ho la fortuna di entrare a far parte di una società sana e di una vera famiglia come l’Athletic Club Palermo. Ringrazio di cuore la società, il direttore Perinetti e il direttore Clemente: con la loro fiducia e il loro entusiasmo hanno riacceso in me una fiamma che si stava spegnendo. In tutti loro ho trovato umiltà, passione e tanta voglia di fare bene. Questo spirito mi ha spinto con convinzione a far parte di questa famiglia. Sono pronto a mettermi a disposizione di mister Ferraro, a dare il massimo in campo e a mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani".

Giorgio Perinetti, entusiasta della trattativa andata in porto, spiega: "Il ritorno di Lores Varela a Palermo è un segnale molto importante della volontà e dell'entusiasmo di questo ragazzo, che ha sposato il progetto dell'Athletic Club Palermo con grande determinazione - Per le sue qualità tecniche, sarà un valore aggiunto a disposizione di mister Ferraro. La scelta che ha fatto testimonia lo spessore umano del giocatore, mosso da una profonda passione per il calcio, al di là della categoria".

Conclude Gianpiero Clemente, direttore sportivo del club neopromosso in D: "Lores Varela è un professionista di grande esperienza, dotato di qualità tecniche e umane che ben si sposano con il nostro modello di crescita del club - La sua conoscenza del calcio italiano e il suo carisma saranno di grande aiuto sia sul campo che all'interno dello spogliatoio".