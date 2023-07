Ex Palermo, i gemelli Filippini compiono 50 anni: “Ci capivamo con uno sguardo”

"Con Mazzone in panchina abbiamo ottenuto tre salvezze consecutive, traguardo mai raggiunto a Brescia. La sua capacità di gestire il gruppo e i singoli giocatori era pazzesche: se c’era qualcosa da dire glielo si diceva con la massima tranquillità e con la massima coerenza. Nella stagione 2001/2002 fu fondamentale per ottenere la salvezza all’ultima giornata contro il Bologna dopo un’annata pesante. Era mancato Vittorio Mero, una vera e propria tragedia perché fu come perdere un fratello. In seguito ci furono anche l’infortunio di Baggio, il caso di doping di Guardiola e i problemi di Bachini. Ci brillavano gli occhi ogni volta che toccavano la palla, che si parlavano e che ci rendevano partecipi dei loro discorsi. Con l’arrivo di questi due grandi campioni abbiamo alzato il nostro rendimento in campo e siamo migliorati come giocatori. Erano anche umilissimi per cui era facile dargli tutto quello che avevi. Ci piacerebbe essere la prima coppia di tecnici gemelli in Serie A, dividendoci fase offensiva e difensiva. Vogliamo sfatare un altro tabù".