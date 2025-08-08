Giuseppe Scurto, ex allenatore della primavera del Palermo, è entrato a far parte dell'Alcamo Academy, società che partecipa attivamente ai campionati giovanili siciliani. Di seguito il comunicato ufficiale:
EX PALERMO
Ex Palermo, Giuseppe Scurto entra a far parte dell’Alcamo Academy
"Siamo orgogliosi di annunciare l'ingresso nella famiglia Alcamo Academy di Giuseppe Scurto, ex calciatore di Serie A che ha vestito maglie prestigiose come Roma, Sampdoria, Chievo Verona e vincendo nel 2003 l'oro con l' Under 19, ha esordito con la maglia della Roma in Champions League e tanto altro ancora.
Oggi affermato *allenatore di Primavera A1 con Palermo, Roma, Torino e Lecce.
Giuseppe Scurto ha deciso di sposare il nostro progetto, entrando a far parte della società come socio attivo.
La sua esperienza, la sua visione moderna e il suo entusiasmo porteranno grande valore e novità su tutto il fronte societario, contribuendo in modo significativo al nostro percorso di crescita.
Questo rappresenta un salto di qualità per l’intero movimento giovanile alcamese e non solo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA