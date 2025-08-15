Ex Palermo, Carlos Embalo passa al Vigor Lamezia

Carlos Embalo , calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2013 e il 2019, è stato ufficializzato dal Vigor Lamezia . Il classe 1994 proviene da una mezza stagione con la maglia del Ciliverghe , società che milita nel c ampionato di Eccellenza.

"Carlos Embalo è un nuovo giocatore della Vigor Lamezia. Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nel 2013 grazie al Palermo, per poi vestire maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Giocatore che si distingue per la sua rapidità e che fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi vincenti, Embalo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo e giocare all’occorrenza anche a supporto della prima punta. A Carlos il più caloroso benvenuto in biancoverde!”