Carlos Embalo, calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2013 e il 2019, è stato ufficializzato dal Vigor Lamezia. Il classe 1994 proviene da una mezza stagione con la maglia del Ciliverghe, società che milita nel campionato di Eccellenza.
Ex PALERMO
Ex Palermo, Carlos Embalo passa al Vigor Lamezia
L'ex esterno dei rosanero trova squadra in Serie D: ufficiale il suo passaggio al Vigor Lamezia
IL COMUNICATO
"Carlos Embalo è un nuovo giocatore della Vigor Lamezia. Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nel 2013 grazie al Palermo, per poi vestire maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Giocatore che si distingue per la sua rapidità e che fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi vincenti, Embalo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo e giocare all’occorrenza anche a supporto della prima punta. A Carlos il più caloroso benvenuto in biancoverde!”
