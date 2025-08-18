Ex Palermo, Antonino La Gumina vicino all’InterU23

Antonino La Gumina, calciatore che ha militato nelle giovanili del Palermo, e in prima squadra, nella stagione 17/18, è ad un passo dall'Inter U23. Infatti, secondo quanto appreso da Nicolò Schira, il classe 1996 sarebbe vicino ad approdare alla formazione under 23 nerazzurra, dalla Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dunque, La Gumina, potrebbe raggiungere Fiordilino, anche esso recentemente ufficializzato dalla società nerazzurra. Entrambi ex calciatori rosanero.