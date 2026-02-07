Empoli, Dionisi: “Un episodio nel finale ha deciso la partita, non meritavamo la sconfitta”

Le parole del tecnico dei toscani

⚽️ 7 febbraio - 20:07

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, è intervenuto al termine della sfida odierna terminata 3-2 in favore del Palermo:

“Un episodio nel finale ha spostato il risultato. Il Palermo giocava in casa e lotta per vincere: la mia squadra ha fatto bene, non era facile. Il trend del Palermo è importante, ma noi abbiamo calciato di più e crossato di più. Peccato, perché siamo stati poco svegli e poco attenti.”

“Abbiamo creato diverse situazioni e sono soddisfatto della prestazione, anche perché c’erano valori diversi in campo. Torniamo ad Empoli senza punti, ma li meritavamo. Credo meritassimo qualcosa in più, anche se dobbiamo accettare il risultato.”

“Le aspettative su questa stagione sono molto diverse rispetto a quelle del Palermo: queste partite devono farci crescere. Non siamo una squadra retrocessa che deve risalire, abbiamo cambiato tutto. Dobbiamo però guardare avanti nel tempo.”

“Oggi ci è mancata un po’ di maturità. L’ambiente qui è bello per chi gioca. Il Palermo ha qualità, ma può essere attaccato e noi abbiamo provato a farlo.”

“Posso solo fare i complimenti alla mia squadra, ma dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi se non abbiamo portato punti a casa dopo una prestazione del genere.”

“Abbiamo perso per la troppa qualità individuale del Palermo? Non credo. È vero che hanno più qualità di noi, ma oggi è stata soprattutto una mancanza di lucidità. Non abbiamo perso contro le individualità, ma per episodi. Li abbiamo limitati molto bene.”

“Mi ha fatto piacere vedere Magnani in campo e ho visto Fila mettere in difficoltà i difensori del Palermo. Senza quell’episodio, probabilmente la partita sarebbe finita 2-2.”