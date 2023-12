Di Gaudio: “Il Palermo non è scarso, serve una scintilla. Ho parlato con Insigne…”

"Da palermitano è normale che mi sarebbe piaciuto giocare a Palermo, però purtroppo per determinate dinamiche di calcio non sono mai riuscito". Così Antonio Di Gaudio , intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Nato a Palermo e cresciuto nel settore giovanile rosanero, l'attaccante classe 1989 ha detto la sua sulla sfida tra Parma e Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", con il calciatori che ha militato in Emilia per due stagioni.

"Sarà una grandissima partita perché si affronteranno due delle squadre che fino alla fine si giocheranno la Serie A diretta. Il Parma per adesso sta andando alla grande e ha una squadra di altissimo livello. Il Palermo, invece, nelle ultime partite forse non sta rendendo come ci si aspettava. Come mi spiego le difficoltà che sta avendo il Palermo? Giustamente c’è un po’ di paura, un po’ di sconforto perché, quando non arrivano i risultati e hai la pressione addosso, devi cercare sempre in tutti i modi di uscire da questi momenti grazie al gruppo, al tecnico, al direttore, che ti aiutano nei momenti difficili. Bisogna stare sempre compatti, perché sicuramente non è una squadra scarsa il Palermo. Anzi, per me è una delle più forti. Ci vorrebbe una scintilla anche in un big match come questo con il Parma", le sue parole.