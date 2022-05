De Rose: “Scoperta nostra identità, tifosi arma in più. Difficoltà con le piccole…”

Le parole del capitano del Palermo, Francesco De Rose, in vista della fase nazionale dei playoff che vedrà entrare in scena i rosanero

Con un girone di ritorno eccellente, seppur con qualche incidente di percorso, il Palermo di Silvio Baldini ha conquistato il terzo posto nel girone C di Serie C ed il diritto ad accedere direttamente alla fase nazionale die playoff che partirà l'otto ed il dodici maggio prossimi. La formazione rosanero ha collezionato un poker di vittorie nell'ultimo scorcio di torneo, mostrando una condizione mentale, tecnica ed atletica di ottimo livello che rappresenta un ottimo viatico in vista degli spareggi promozione. Francesco De Rose, esperto centrocampista e capitano del Palermo, Francesco De Rose , si è soffermato su momento e prospettive della squadra siciliana che punta decisamente al ritorno in Serie B nel corso di un'intervista concessa al format televisivo Zona Vostra in onda su Trm 13.

“Giocare il ritorno in casa può essere un vantaggio solo se facciamo bene all’andata. Noi abbiamo scoperto la nostra identità e dobbiamo portarla avanti fino alla fine sia in casa che fuori. In casa i numerosi tifosi potrebbero essere un’arma in più. Noi sulla carta abbiamo uno dei migliori centrocampi della Lega Pro e io mi trovo bene con tutti. Al mio fianco so che c’è sempre un compagno di valore, da Damiani a Dall’Oglio e Odjer. Chi viene a Palermo sa che è una piazza che pretende tanto perché ti dà tanto. I giocatori sanno che non è una piazza come le altre e c’è tanta pressione mentale. È difficile giocare nel Palermo, e spesso abbiamo avuto difficoltà contro le “piccole” perché avevamo difficoltà dal punto di vista mentale. Ci sono stati degli step, il mister ci ha aiutato a livello mentale dandoci una grande carica ed era quello di cui avevamo bisogno. Dalla Serie A alla Promozione basta una scintilla per cambiare da così a così. Si può fare sempre meglio”