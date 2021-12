De Rose: “Impensabile che il Palermo perda a Latina. Problema mentale”

Chiude l'anno solare con l'amaro in bocca il Palermo che cade a Latina 1-0. Rosanero in nove uomini per tutto il secondo tempo, dopo le espulsioni di Buttaro e Pelagotti. De Rose in conferenza stampa, nel post-partita della 20^ di Serie C

Mediagol (sc) ⚽️

Il Latina super di misura il Palermo nell' 1-0 del "Francioni", gara valevole per il ventesimo turno del girone C di Serie C, prima del girone di ritorno ed ultima dell'anno solare di Lega Pro. Partita caratterizzata da due svarioni difensivi, che nella prima frazione di gioco hanno causato due espulsioni i danni della squadra rosanero allenata dal tecnico, Giacomo Filippi. Alessio Buttaro, il primo a dover abbandonare il terreno di gioco, dopo un fallo da ultimo uomo sul numero nove del Latina, Carletti, in seguito ad un errore grossolano di Edardo Lancini. Il secondo a doversi accomodare anzitempo negli spogliatoi è stato il portiere di origini toscane, Alberto Pelagotti, intervenuto in ritardo, fuori dalla sua area di rigore, sempre sul numero nove della formazione "pontina". Tra le due espulsioni, il gol dei nerazzurri, realizzato dallo stesso Carletti, lasciato colpevolmente solo all'interno dell'area di rigore del Palermo, dopo una serie di errori in fase difensiva scaturiti da un goffo rinvio di Lancini, nel cercare di liberare la propria area di rigore, consegnando di fatto il pallone tra i piedi di Giorgini, che con un cross preciso ha trovato l'incornata vincente del centravanti della formazione allenata da Daniele Di Donato. Di seguto le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista rosanero, Francesco De Rose, intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio del direttore di gara.

"Fuori casa non dimostriamo il nostro valore, questa è una cosa che dobbiamo migliorare sicuramente. Questi giorni aiuteranno tutti a capire quello che manca e quello che bisogna migliorare. E' impensabile che il Palermo - con tutto il rispetto per il Latina - perda qui. Noi dobbiamo migliorare nell'aspetto mentale. Non sono io a dire cosa manca, è sotto gli occhi di tutti che fuori casa facciamo fatica. Ci penserà il mister e la società - oltre che noi - a migliorare questo aspetto. Noi vogliamo fare di più perché abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno. A livello fisico stiamo bene, il problema è a livello mentale. E' successo spesso quest'anno ciò che è accaduto oggi. Il Palermo in casa è diverso, fuori casa la maggior parte delle partite non le abbiamo affrontate da Palermo. Siamo sicuri di noi stessi, siamo una squadra forte. Nella nostra testa vogliamo arrivare più in alto possibile, noi cercheremo di pensare in questi giorni alla soluzione per quest'aspetto perché chiaramente questo preoccupa. Questa squadra è fatta di uomini veri, solo che in questo momento è giusto prenderci le nostre responsabilità. I rimproveri dei tifosi devono servirci da sprono".