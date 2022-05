De Rose: “Concentrati e determinati, noi il nostro peggior nemico. City Group…”

Le parole del capitano del Palermo, Francesco De Rose, in vista della fase nazionale dei playoff che vedrà entrare in scena i rosanero

Esperienza, sagacia tattica e dinamismo. Francesco De Rose è stato certamente tra i leader tecnici e carismatici del Palermo guidato da Silvio Baldini che ha chiuso al terzo posto la regular season nel girone C di Serie C. Tra i centrocampisti più brillanti, per continuità e qualità di rendimento offerto in campionato, l'ex Reggina ha analizzato il momento vissuto dalla compagine rosanero che si appresta ad entrare in scena nei playoff a partire dal primo turno nazionale dei playoff in programma l'otto ed il dodici maggio prossimi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Palermo, Francesco De Rose, ospite della puntata odierna del format televisivo "Zona Vostra" in onda su Trm.