De Rose: “Brunori leader, Fella ora ok. Tifosi fuori categoria, daremo 100% per la B”

Le parole del capitano del Palermo, Francesco De Rose, in vista della fase nazionale dei playoff che vedrà entrare in scena i rosanero

Indole propositiva, intensità, marcata impronta offensiva. Il Palermo di Baldini ha progressivamente trovato un'identità tangibile, riuscendo a crescere in modo esponenziale nella fase decisiva della stagione. Quattro vittorie consecutive nel rush finale della regular season e terzo posto conquistato alle spalle di Bari e Catanzaro. La formazione rosanero si appresta a disputare il primo turno nazionale dei playoff nell'auspicio di giocarsi al meglio le proprie chance di promozione in Serie B. Appuntamento fissato per l'otto ed il dodici maggio prossimi. Il capitano del Palermo, Francesco De Rose, ha parlato di questo e di altro nel corso di un'intervista concessa al format di approfondimento calcistico "Zona Vostra" in onda su TRM.

"Come carattere ricordo Miccoli? Non mi aspettavo di essere il capitano. Faccio il capitano ma mi confronto spesso con Accardi e Floriano, ragazzi stupendi oltre che due gran professionisti. Abbiamo preso questa decisione ma io li tengo sempre presenti. Se questa squadra non ha doti tecniche pazzesche ma ha un grande gruppo. Abbiamo tanti leader, anche silenziosi che con un gesto fanno tanto. Brunori è un leader perché mette la palla dentro, non ha bisogno di parlare. Lo farei anche capitano. Con Brunori si parte dall'1-0? Non dite così che poi lui ci crede.

Chi non gioca è più importante di chi gioca. Si crea competizione ed è una cosa importantissima. Non è facile giocare poco. Silipo ne ha ancora di strada, mentre Fella era un pezzo pregiato del mercato ed anche lui vorrebbe fare di più. Ultimamente quest'ultimo lo sto vedendo meglio. Problemi con le piccole? Ormai è tutto alle spalle secondo me. Ma in ogni caso chi è arrivato ai playoff non è una cosiddetta piccola. Queste sono le partite nostre ma al di là del nome delle squadre noi daremo il massimo. L'anno scorso eravamo settimi, oggi contro l'Avellino saremmo passati noi. Quando arrivi settimo, ottavo o nono devi essere perfetto e non devi sbagliare una virgola.

Messaggio ai tifosi per i playoff? Loro sono sempre vicini a noi. Io li chiamo i "matti" perché sono presenti anche all'alba e si prendono i traghetti. Sono fuori categoria e possono essere la nostra arma in più in questi playoff. È giusto che il Palermo aumenti di categoria e noi daremo il massimo affinché questo accada".