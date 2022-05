De Rose: “Baldini? Con lui la svolta. Ora siamo cresciuti. Dopo gara Potenza…”

Le parole del capitano del Palermo, Francesco De Rose, in vista della fase nazionale dei playoff che vedrà entrare in scena i rosanero

Momento di grande attesa e fibrillazione in casa Palermo . Da una parte la squadra di Baldini pronta a giocarsi le proprie chance di promozione nel primo turno dei playoff nazionali di Serie C, in programma l'otto e il dodici maggio, parallelamente la trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza del club di Dario Mirri al City Football Group che sembra prendere sempre più corpo. Una fase topica della stagione sul rettangolo verde che fa il paio con una possibile svolta epocale nella stanza dei bottoni per la società di viale del Fante. Di questo e tanto altro, ha parlato il capitano rosanero, Francesco De Rose, ospite della puntata odierna del format televisivo "Zona Vostra" in onda su Trm 13.

“Le mie sortite offensive? Il mister ci chiede di recuperare palla vicino la porta, è merito suo. È un gioco dispendioso, che richiede tanto sacrificio e tanta vita sana. All’inizio non è stato facile, ma con Baldini è tutto più facile.Dopo Potenza il mister si è denudato e ha fatto vedere che uomo è. A noi ci ha toccato a livello umano e ci ha fatto svoltare, delle volte in un campionato ci sono degli episodi che ti fanno svoltare è quello di Potenza è stato uno di questi. Dopo Potenza abbiamo pensato di perdere Baldini, il suo messaggio era intriso di voglia, passione e amore. E questo non lo trovi in tantissimi mister. L’indomani di Potenza si è fatto fatica a parlare tra di noi. Lui è arrivato dritto al cuore e ci ha toccato, nei giorni successivi dopo quelle parole non potevamo avere più black out e dare dispiaceri a una persona del genere. Non è facile da spiegare, c’è stato poco da parlare perché il messaggio è stato chiaro e ci ha fatto crescere”.