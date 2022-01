Damiani: “Centrocampo del Palermo? Ho capito una cosa. Trequartista, se Baldini…”

Il centrocampista di proprietà dell'Empoli, Samuele Damiani, neo acquisto del Palermo FC guidato da Silvio Baldini, si presenta ai suoi nuovi tifosi nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Prime parole ufficiali per Samuele Damiani , nuovo centrocampista del Palermo FC , in prestito dall' Empoli . Il playmaker classe 1998, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi a circa una settimana dall'inizio della sua nuova avventura in maglia rosanero, dove ritrova Silvio Baldini , suo allenatore già alla Carrarese nella stagione 2019-2020. Di seguito le dichiarazioni del ventitreenne centrocampista.

"Ho passato un periodo difficile per gli infortuni, non potendomi esprimere al 100%. Ora per fortuna ho superato tutto e avevo bisogno di giocare il più possibile per convincermi che sto bene. Questi piccoli infortuni hanno rallentato la mia crescita. Il procuratore mi aveva rassicurato su organizzazione e motivazioni della piazza, su quello che vogliono fare nei prossimi anni. Una società come il Palermo se ha certe idee in mente vuol dire che può riuscire a togliersi delle soddisfazioni in futuro. Ho trovato grande intesa con De Rose e Dall'Oglio. Da questi primi allenamenti ho intuito la qualità di de Rose, che può anche aiutarti poiché esperto. Sono due giocatori ottimi, Dall'Oglio forse è più di corsa ma anche lui ha molta qualità. A me non cambierebbe nulla giocare con l'uno o con l'altro. Trequartista? Non l'ho quasi mai fatto in carriera, io però entro in qualsiasi ruolo Baldini mi metta e sono pronto a fare tutto quello che mi chiede in campo".