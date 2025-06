Dalla Serie A alla B: le squadre retrocesse che sfideranno il Palermo

Analisi della stagione appena conclusa delle squadre retrocesse dalla massima serie

La lista delle compagini che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B si va via via completando: manca ormai soltanto la vincitrice del playout tra Sampdoria e Salernitana, in programma la prossima settimana.

Le retrocesse dalla massima serie sono tre: Empoli, Monza e Venezia. Tutte e tre rappresentano avversarie temibili per il Palermo nella corsa alle prime posizioni.

L’Empoli, dopo una prima parte di stagione al di sopra delle aspettative – grazie anche ai gol di Sebastiano Esposito e a diverse prestazioni convincenti – è crollato nella seconda metà del campionato, retrocedendo in Serie B all’ultima giornata, dopo la sconfitta contro il Verona. La squadra toscana era composta in larga parte da calciatori in prestito, che con ogni probabilità faranno ritorno ai rispettivi club all’apertura del mercato. Inoltre, la società ha deciso di non confermare Roberto D’Aversa alla guida tecnica: secondo quanto riportato da diverse fonti, il principale candidato alla panchina empolese è Guido Pagliuca, attuale allenatore della Juve Stabia.

Il Venezia nonostante la rosa non adatta alla massima serie, ha provato a mantenere la massima serie fino all'ultima giornata, offrendo ottime prestazioni sul piano del gioco. La cessione di Pohjanpalo al Palermo a gennaio è pesata molto, la società veneta non è stata in grado di trovare un degno sostituto del finlandese. I sostenitori veneziani non si dimenticheranno mai le prestazioni contro le big, in cui nonostante le sconfitte, la formazione arancioneroverde ha fatto sudare fino all'ultima goccia compagini del calibro di Juventus, Napoli e Inter. Con ogni probabilità la società veneta proseguirà ancora con Di Francesco alla guida, che si appresta ad affrontare la serie cadetta, dopo la promozione raggiunta con il Sassuolo qualche anno fa.

Il Monza dopo le 2 stagione nettamente positive, in cui ha raggiunto la salvezza con ampio anticipo, durante l'arco della stagione ormai conclusa non hanno mai dato l'impressione di poter evitare la retrocessione nella serie cadetta: troppe sconfitte e solamente 3 vittorie. La società brianzola con ogni probabilità non proseguirà con Alessandro Nesta alla guida, e secondo quanto appreso da tante fonti il prossimo allenatore si appresta ad essere Paolo Bianco, ex allenatore di Modena e Frosinone.