Dal palco di Sanremo allo spogliatoio del Palermo: Tony Pitony fa visita al Barbera

Dopo il gran successo sul palco dell'Ariston, in occasione della serata cover di Sanremo 2026, Tony Pitony ha fatto visita al "Barbera". Il cantante, originario di Siracusa, è stato ripreso in un video ufficiale del club rosanero mentre entra negli spogliatoi della squadra, con una simpatica gag che mostra le maglie di "Pitony" e "Luca Tony", riprendendo il nome dell'ex bomber. Il video ha anche creato un siparietto nei commenti, con proprio l'ex attaccante di Palermo e Fiorentina che ha commentato "family Tony". Sui social sono spuntate anche altre foto che ritraggono il cantante con Inzaghi e con Palumbo, che ha condiviso nel suo profilo il momento della foto, con anche Davide Veroli presente.