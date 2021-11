Cronaca: condanna definitiva pena sospesa per il medico del Palermo Matracia

A processo per tentata truffa aggravata ai danni dell'ospedale Villa Sofia-Cervello

Per l’attuale medico del Palermo FC, Roberto Matracia, e altre tre persone sono diventate definitive le condanne per tentata truffa aggravata ai danni dell'ospedale Villa Sofia-Cervello. I fatti risalgono a una decina di anni fa, quando i quattro in questione furono sorpresi a timbrare il cartellino entrando più tardi ed uscendo prima rispetto al proprio consueto orario di lavoro.