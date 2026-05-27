Il centrale rinnova con la Cremonese per un'altra stagione
Arrivato negli scorsi minuti il comunicato della Cremonese che attesta il rinnovo a Matteo Bianchetti, che rimarrà in Lombardia almeno sino al 2027. Il giocatore, dal 2019 in grigiorosso, è quello con più presenze con la maglia della Cremonese dal 2000 ad oggi.
IL COMUNICATO
"U.S. Cremonese comunica che, in base a quanto previsto dal contratto in essere, è scattato il rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Bianchetti per la stagione 2026/27. Prosegue l’avventura in grigiorosso del difensore classe ’93: arrivato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2019, con 233 partite giocate nell’arco di sette stagioni è diventato il calciatore di movimento della Cremo con più presenze dagli anni Duemila ad oggi".
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