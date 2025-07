Corriere dello Sport: “Test Guardiola, Palermo: test da vera grande”

Il Palermo si prepara a vivere un'estate intensa, sia sul fronte del mercato che sotto il profilo dell'immagine. In attesa dell’annuncio ufficiale del primo acquisto – il terzino sinistro Tommaso Augello – il club rosanero ha alzato l’asticella annunciando un’amichevole di prestigio: sabato 9 agosto, allo stadio Renzo Barbera , andrà in scena la sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola . Il match, che coinciderà con il compleanno di Filippo Inzaghi , sarà valido per l’ Anglo-Palermitan Trophy , a celebrazione delle radici inglesi del club siciliano.

Nel frattempo, sul campo e sul mercato si lavora per consegnare a Inzaghi una squadra competitiva già in occasione di quella “prova generale” di lusso. A sinistra, il tandem sarà composto da Augello e Lund, mentre a destra si va verso una coppia Pierozzi–Elia, con Salvatore Elia ancora in pole come rinforzo, anche se la trattativa con lo Spezia non è ancora chiusa. In caso di difficoltà, si valutano alternative come Emmanuel Gyasi (Empoli), Simone Zanon (Carrarese) e Pol Lirola (Marsiglia).