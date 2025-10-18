Domani il “Barbera” sarà una bolgia per la super sfida tra Palermo e Modena, ma tutti gli occhi saranno puntati su Antonio Palumbo, che per la prima volta affronta gli emiliani da ex. Il centrocampista napoletano, protagonista nelle ultime due stagioni in gialloblù con 73 presenze e 16 gol, è pronto a misurarsi con il suo passato in un match carico di emozioni.
Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Soluzione Palumbo, il Palermo strappa”
Il “duello” a distanza con Francesco Di Mariano, inserito nella trattativa estiva che lo ha portato in rosanero, rappresenta uno dei temi più interessanti della giornata. Entrambi, seppur su sponde opposte, incarnano simbolicamente lo scambio tecnico tra le due società.
Per Filippo Inzaghi, la presenza di Palumbo non è solo una scelta tecnica ma anche psicologica: il tecnico lo considera un giocatore capace di cambiare gli equilibri grazie alla sua qualità e alla visione di gioco. Il numero 5, ancora a caccia del primo gol in campionato, è stato provato sulla trequarti al fianco di Brunori e alle spalle di Pohjanpalo, una soluzione che potrebbe essere confermata domani.
Non arrivano però solo buone notizie per Inzaghi. Oltre all’assenza di Bani, il tecnico dovrà fare a meno anche di Emmanuel Gyasi, fermato da una lesione al polpaccio destro. L’esterno è stato sottoposto a esami che hanno confermato il problema muscolare, costringendolo allo stop.
Buone notizie invece per Ranocchia, rientrato in gruppo ma difficilmente titolare: è stato comunque provato in allenamento accanto a Segre nella formazione più vicina a quella iniziale. In alternativa, Gomes e Blin restano in corsa per una maglia da titolare nel 3-4-2-1 anti-Modena.
