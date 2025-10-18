Corriere dello Sport: “Soluzione Palumbo, il Palermo strappa”

Domani il “Barbera” sarà una bolgia per la super sfida tra Palermo e Modena, ma tutti gli occhi saranno puntati su Antonio Palumbo, che per la prima volta affronta gli emiliani da ex. Il centrocampista napoletano, protagonista nelle ultime due stagioni in gialloblù con 73 presenze e 16 gol, è pronto a misurarsi con il suo passato in un match carico di emozioni.