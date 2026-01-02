Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, l’ipoteca del Palermo”

Inzaghi ha l'uomo in più per la Serie A

Il Corriere dello Sport celebra il momento straordinario di Joel Pohjanpalo, indicandolo come il vero valore aggiunto del Palermo di Filippo Inzaghi. La vena realizzativa dell’attaccante finlandese viene descritta come la chiave principale per alimentare le ambizioni rosanero, una sorta di grimaldello capace di “aprire il cassetto dei sogni”. La recente gara interna contro il Padova, decisa proprio da una sua rete, ha confermato ancora una volta la centralità del numero 20 nello scacchiere offensivo.

Il quotidiano parla apertamente di “re del gol”, sottolineando come Pohjanpalo abbia raggiunto quota 12 reti in campionato e sia andato a segno per la seconda partita consecutiva e per la quinta volta nelle ultime sei gare. Un rendimento che suggella un 2025 definito “da incorniciare” a livello personale e che lo consacra come il bomber più continuo della Serie B.

Analizzando i numeri su un arco temporale più ampio, il Corriere dello Sport evidenzia come l’attaccante abbia chiuso l’anno solare con 21 gol a partire da metà febbraio, dati che lo avvicinano – almeno sul piano statistico – ad alcuni dei grandi nomi del calcio internazionale. Con una media di circa 0,6 reti a partita con la maglia del Palermo e 68 gol complessivi segnati in Serie B dal 2022, Pohjanpalo è entrato in un ristretto gruppo di bomber celebrati anche dalla Lega B, che ha messo in risalto questo bottino confrontandolo con quello di fuoriclasse come Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane nei principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni.

Non solo gol: l’articolo ricorda come il finlandese abbia contribuito anche in fase di rifinitura, con 4 assist, e come sia stato spesso sfortunato, colpendo 4 legni tra pali e traverse. Segnali di un attaccante completo, che ha trovato nel Palermo una squadra capace di metterlo nelle condizioni ideali per esprimere al massimo le sue qualità.

I numeri iniziali di questa stagione sono definiti “da urlo”: i 12 gol nelle prime 18 giornate rappresentano il miglior avvio in carriera in Italia per l’ex Venezia e, dal dopoguerra, nessun altro bomber rosanero aveva raggiunto una simile cifra a questo punto del campionato. Lo sguardo resta però rivolto in avanti, con la prossima trasferta contro il Mantova che per Pohjanpalo diventa una nuova sfida personale: segnare lontano dal Barbera per la quarta volta consecutiva e confermarsi, ancora una volta, leader indiscusso dell’attacco del Palermo.