Corriere dello Sport: “Pohjanpalo-Brunori, ecco i gol”

I bomber del Palermo scatenati contro il Modena: Joel è a 6 centri. Matteo non sbaglia un campionato

⚽️ 16 ottobre - 07:38

L’attesa cresce per il big match del Barbera tra Palermo e Modena, e a catalizzare l’attenzione della vigilia sono i due attaccanti rosanero, Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo, entrambi con un feeling speciale con i gialloblù.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il finlandese ha un vero e proprio record personale contro il Modena: ai tempi del Venezia, gli ha segnato sei gol, con un poker memorabile del 1° maggio 2023. Anche Brunori non è da meno: da quando il Palermo è tornato in Serie B, è sempre andato a segno contro gli emiliani, in tutte le ultime tre stagioni.

Nel sistema di Filippo Inzaghi, gli attaccanti restano fondamentali: sono loro a dover “svoltare le partite” con le proprie invenzioni. I numeri di Pohjanpalo lo confermano — 13 gol in 22 presenze in maglia rosanero — mentre Brunori, pur ancora a secco in questa stagione, ha dimostrato negli anni di essere una garanzia da doppia cifra. Il tecnico, però, non ha dubbi: presto arriverà anche per lui il momento del gol, magari proprio contro il “suo” Modena portafortuna.

Sul fronte tattico, non è escluso che Inzaghi scelga di schierarli insieme, come nelle ultime uscite: l’intesa tra i due cresce, soprattutto nelle gare casalinghe, mentre Le Douaron, anche lui a segno contro il Modena lo scorso anno, resta un’alternativa di valore.

Buone notizie anche dal centrocampo: Ranocchia è tornato in gruppo dopo l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori per tre partite e sarà disponibile, seppur partendo dalla panchina.

Intanto, la passione dei tifosi continua a trascinare la squadra: la prevendita vola verso quota 33 mila spettatori, pronta a regalare un’altra cornice da Serie A al Barbera per una delle sfide più attese del campionato.