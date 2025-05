Corriere Dello Sport: “Pisa e Inzaghi: trionfo e addio. Trattativa col Palermo”

I colloqui con Knaster e i Corrado ha accelerato i tempi del divorzio. il tecnico più vicino al city group

L'articolo del Corriere Dello Sport di Aldo Gaggini si sofferma sulla situazione Inzaghi, che adesso sembra sicuro non sarà più il tecnico del Pisa: "Sono caduti anche gli ultimi dubbi e le residue speranze di ricomporre una frattura divenuta sempre più insanabile di ora in ora: Filippo Inzaghi lascia la panchina del Pisa dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. 'Dovremo compiere un altro miracolo', aveva detto quando la sua permanenza in nerazzurro pareva certa. E ancora: 'La serie A è tutto un altro sport!', aveva avvertito l'allenatore piacentino".

Il quotidiano continua analizzando la situazione contrattuale di Inzaghi e i possibili tempi di accordo con un'altra squadra: "Inzaghi è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 e quindi si dovrà arrivare a una rescissione consensuale che dovrebbe realizzarsi senza traumi dal momento che la separazione è avvenuta nel reciproco rispetto e non infrangendo un’amicizia consolidatasi nel tempo. Il tecnico ha chiesto e ottenuto il permesso di trattare con il Palermo che si era messo sulle sue tracce già da qualche mese. Ma non c’è soltanto la società rosanero in attesa di aprire una possibile trattativa. I tempi per arrivare a un accordo dovrebbero essere brevi".

Infine Gaggini parla delle varie possibilità per il futuro della panchina dei toscani: "Nella ridda di nomi che si è scatenata, prende sempre più consistenza l’ipotesi di un allenatore straniero, ma non Van Bommel (tranne clamorose sorprese) del quale si è parlato nei giorni scorsi. Restando in Italia, qualche contatto in passato c’era stato con Paolo Zanetti, ora al Verona, ma poi la pista si è raffreddata".