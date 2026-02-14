Corriere dello Sport: “Pippo all’assalto ma teme l’Entella”

Il rischio, sottolinea il quotidiano, è quello di considerare semplice un impegno che semplice non è. I liguri hanno raccolto appena quattro punti in trasferta, mentre il Palermo insegue la settima vittoria consecutiva al Barbera. Ma tra gare ravvicinate, energie da gestire e un avversario in crescita — reduce da un solo ko nelle ultime sei e dal successo sul Cesena — le insidie non mancano. Inzaghi invita a “chiudere il cerchio” dopo le sfide con Empoli e Sampdoria, ricordando che l’Entella ha già messo in difficoltà squadre come Monza e Frosinone, e spende parole di stima per il tecnico Chiappella.