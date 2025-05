Corriere dello Sport: “Palermo, Tognozzi idea concreta”

È qui che entra in gioco Tognozzi , ex capo scout della Juventus ed ex dirigente del Granada, club con cui ha risolto il contratto a febbraio. “Tognozzi ha i requisiti giusti”, sottolinea il giornale, aggiungendo che “di recente è stato ricontattato dalla Juventus”, ma la pista Palermo “è una strada percorribile”. La soluzione piace anche allo stesso Osti, che “gradirebbe comunque l’affiancamento di un giovane direttore sportivo con idee moderne”.

Per Vasic , invece, “un ritorno al Padova è una pista concreta” e l’ipotesi di una cessione in prestito è sul tavolo.

Il giornale chiude con un momento di festa: l’Athletic Club Palermo, con una partita in famiglia a scopo benefico giocata al “Favazza” di Terrasini, ha celebrato la promozione in Serie D. Presenti anche due ex simboli rosanero, Stefano Sorrentino e Luca Toni, in veste di allenatori delle due squadre in campo.