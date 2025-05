Corriere dello Sport: “Palermo, spinta Brunori. L’obiettivo è Miccoli”

L’articolo di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport si concentra sul ritrovato stato di forma di Brunori , autentico protagonista del Palermo nel finale di stagione. Con la doppietta decisiva contro il Frosinone, il capitano rosanero ha raggiunto 9 gol in campionato , di cui 8 nel 2025 , e ha agganciato Pohjanpalo come miglior marcatore stagionale della squadra.

Dal campo, si segnala il rientro in gruppo di Ceccaroni, che però sarà probabilmente risparmiato per i playoff. Ancora assente invece Magnani. Il club ha infine espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Enzo Ferrari, ex giocatore e allenatore del Palermo, artefice della promozione in Serie B nel 1991.