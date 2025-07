Corriere dello Sport: “Palermo, la fantasia di Vergara”

Il Palermo si prepara a ufficializzare i primi colpi di mercato, con tre operazioni ormai praticamente definite. Sono attese a breve le firme di Antonio Palumbo , in arrivo dal Modena con un conguaglio da 1,5 milioni di euro più il cartellino di Dario Saric , di Tommaso Augello , svincolato dal Cagliari , e di Salvatore Elia , acquistato dallo Spezia per circa 2 milioni. Solo per quest’ultimo si potrebbe registrare un leggero ritardo nella definizione.

In difesa restano calde le piste Marcandalli e Giorgini, ritenuti i profili ideali per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, il club lavora anche per trovare un'alternativa a Palumbo, un giocatore in grado di agire tra la trequarti e la mediana. L’attenzione è caduta su Antonio Vergara, classe 2003, protagonista con la Reggiana nell’ultima stagione e autore di 5 reti, tra cui una proprio contro il Palermo. Il fatto che sia un under lo rende ancora più appetibile per i rosanero, che devono fare i conti con liste già cariche di over.