Corriere Dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Colpito il SudTirol dopo la Sampdoria e il Mantova. Il centrale goleador è sempre più un’arma letale per Inzaghi

Mediagol ⚽️ 24 febbraio - 07:52

Pietro Ceccaroni si sta rivelando l'arma segreta e il "gregario di lusso" del Palermo di Inzaghi. Come raccontato dal Corriere dello Sport, il difensore trentenne, pilastro del City Group sin dal suo arrivo, sta vivendo un momento di grazia che va ben oltre i compiti difensivi. Con due reti nelle ultime tre partite, tra cui il pesantissimo gol del pareggio al 92' contro la Sampdoria e la prodezza balistica contro l'Empoli (un pallonetto di destro, il suo piede debole), Ceccaroni ha già eguagliato il suo record personale di tre marcature stagionali, stabilito nell'anno della promozione in A con il Venezia.

I numeri di Ceccaroni nel 2026 sono sorprendenti: con tre centri complessivi (includendo quello di Mantova), è attualmente il secondo miglior realizzatore della squadra nell'anno solare, superato solo dall'inamovibile Pohjanpalo. La sua capacità di inserirsi con tempi da attaccante e di scambiare sulla fascia sinistra con Augello è diventata uno dei tratti distintivi della manovra rosanero. Inoltre, si conferma una vera "bestia nera" per il Sudtirol, avendo segnato agli altoatesini per tre stagioni consecutive.

Sul fronte societario, il club punta a riaccendere l'entusiasmo del Barbera, che nelle ultime uscite ha registrato un leggero calo di presenze sotto la soglia dei 25.000 spettatori. Per invertire il trend, è stata lanciata la promozione "Father's Pack": un pacchetto speciale in occasione della festa del papà che consente di assistere alle prossime tre sfide casalinghe contro Mantova, Juve Stabia e Avellino a prezzi agevolati (da 44 a 68 euro totali). L'obiettivo è tornare a superare quota 30.000 per trasformare lo stadio nel dodicesimo uomo durante lo sprint finale.