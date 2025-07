Corriere dello Sport: “Palermo, idea Lezzerini. È l’alternativa ad Audero”

Saric può far saltare l’intesa per Palumbo, mentre vecchie pendenze bloccano l’a are Elia

⚽️ 5 luglio - 09:22

Il Palermo continua a muoversi sul mercato, ma alcune operazioni che sembravano ormai chiuse stanno incontrando ostacoli inattesi. È il caso di Antonio Palumbo, centrocampista del Modena, il cui arrivo in Sicilia è stato messo in pausa a causa delle esitazioni di Dario Saric. Quest’ultimo, previsto come contropartita tecnica insieme a un conguaglio economico, sta riflettendo sul proprio futuro: reduce dal prestito al Cesena, non rientra nei piani del club rosanero, ma preferisce valutare eventuali offerte, tra cui alcune provenienti dalla Turchia, prima di accettare il trasferimento in Emilia. Di fronte a questa situazione, il ds Osti ha deciso di non aumentare la componente economica dell’affare e attende che si sblocchi la posizione del centrocampista bosniaco. Nonostante l’incertezza, il club mantiene fiducia sul buon esito della trattativa, anche se un’operazione che sembrava definita ora presenta margini di rischio.

In una situazione simile si trova anche l’affare che dovrebbe riportare Salvatore Elia in rosanero. In questo caso, l’accordo con il giocatore e con lo Spezia è già stato raggiunto, ma un contenzioso ancora aperto tra il club ligure e l’agente del calciatore sta rallentando la formalizzazione. Il Palermo, tuttavia, non cambia strategia e prende in considerazione soluzioni alternative solo come extrema ratio, qualora la trattativa dovesse sfumare definitivamente.

Intanto, la mancata iscrizione del Brescia ha aperto nuove opportunità sul mercato degli svincolati. Tra questi, due profili sono finiti nel mirino del Palermo: Andrea Cistana, già valutato per la difesa, e soprattutto Luca Lezzerini, che potrebbe diventare il nuovo portiere rosanero qualora fallisse il ritorno di Emil Audero. Più defilato invece Jonathan Klinsmann, uscito dai radar del club. Le scelte definitive tra i pali verranno prese nel corso del ritiro, dopo aver valutato anche le condizioni di Gomis.

Sul fronte societario, lunedì partirà ufficialmente la campagna abbonamenti del club. Lo slogan scelto è “Amunì”, parola del dialetto palermitano che significa “andiamo”, ma che racchiude un forte richiamo emotivo all’identità e al senso di appartenenza. I costi resteranno invariati rispetto alla scorsa stagione, con promozioni per vecchi e nuovi abbonati. Prevista anche una convenzione con l’Università di Palermo e un’iniziativa solidale: 2 euro per ogni abbonamento saranno destinati al progetto Palermo in the Community, che punta alla realizzazione di campi da calcetto nei quartieri più svantaggiati, a cominciare dal Cep, sotto il murales dedicato a Totò Schillaci.