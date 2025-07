Corriere dello Sport: “Palermo, idea Barba. E c’è Peda”

Inzaghi aspetta altre soluzioni in difesa. Il polacco merita fiducia, ma il nome nuovo è l’ex Benevento

Il Palermo è pronto a ufficializzare il primo acquisto della nuova stagione: Tommaso Augello , ex Cagliari e Sampdoria , ha accettato l’offerta rosanero e firmerà un contratto biennale. Sarà presente sin dai primi giorni del ritiro a Chatillon/St. Vincent , dove si giocherà il posto sulla corsia sinistra con Lund .

L’arrivo di Augello rappresenta solo il primo tassello di una campagna acquisti che dovrà portare innesti di qualità in tutti i reparti. Il ds Osti lavora per sbloccare due trattative ormai definite: quelle con Elia e Palumbo. L’operazione che riguarda l’esterno dello Spezia è rallentata da un contenzioso con il suo procuratore, ma il giocatore ha già manifestato il suo gradimento per tornare a Palermo, dove aveva giocato nel 2022 prima di un grave infortunio.