Corriere Dello Sport: “Palermo, freddo e gelo non fermano i tifosi”

Sul campo del Mantova oltre mille sostenitori rosanero

Mediagol ⚽️ 9 gennaio - 07:57

Il mercato e il campo si intrecciano in casa rosanero proprio alla vigilia della prima trasferta del nuovo anno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista che portava al ritorno di Magnani si è chiusa bruscamente a causa di un infortunio muscolare che terrà il difensore lontano dai campi per almeno 40 giorni. Il centrale resterà dunque alla Reggiana, mentre in uscita si fa sempre più concreta la partenza di Diakitè, che vanta estimatori in Francia e potrebbe approdare in Ligue 1, spingendo la società a cercare un sostituto all'altezza.

L'analisi della testata mette in luce un paradosso statistico singolare che sta condizionando la stagione della formazione di Inzaghi. Se da un lato il Palermo vanta un approccio impeccabile, non avendo mai subito reti nella prima mezzora di gioco in 20 partite ufficiali, dall'altro palesa un blackout preoccupante nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. In questa frazione i rosa hanno incassato ben otto reti, ovvero più della metà del totale stagionale, finendo regolarmente in svantaggio senza mai riuscire a ribaltare completamente il risultato a proprio favore.

Questo "bug" in una difesa che resta comunque la più solida della Serie B preoccupa il tecnico, specialmente in trasferta, dove la porta rimane aperta da sette gare consecutive. Per eliminare queste superficialità nei momenti chiave, lo staff sta lavorando intensamente con sedute video e analisi tattiche. La sfida di Mantova rappresenta un test insidioso, anche perché l'avversario ha cambiato guida tecnica da poco e potrebbe riservare sorprese imprevedibili.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l'allenatore sembra intenzionato a confermare l'assetto delle ultime settimane. I dubbi principali riguardano due ballottaggi: in difesa Peda appare favorito su Bereszynski, che è rientrato in gruppo ma non è ancora al top della condizione, mentre sulla fascia destra Pierozzi è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver smaltito i fastidi muscolari. Nonostante il freddo e le incognite tattiche, la squadra potrà contare sull'ennesimo sold out del settore ospiti, con circa mille tifosi pronti a sostenere i propri colori nella prima battaglia del 2026.