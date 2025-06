Corriere Dello Sport: “Palermo, enigma a centrocampo”

Uno dei reparti in cui si dovranno fare più valutazioni è il centrocampo, con Vasic e Verre in bilico

L'articolo del Corriere dello Sport analizza una delle sfide più significative che attenderanno Filippo Inzaghi al suo arrivo a Palermo: la gestione del centrocampo. Attualmente, sei elementi della rosa sono sotto contratto, e a questi potrebbe aggiungersi il rientrante Dario Saric, che ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito al Cesena, mostrando buone prestazioni e segnando 3 gol. Saric, tuttavia, non ha mai pienamente convinto a Palermo e, qualora il Cesena esercitasse il diritto di riscatto, preferirebbe rimanere in Romagna dove ha giocato con maggiore continuità.

Il reparto mediano del Palermo include nomi di spicco come Blin, Gomes, Ranocchia, Segre, Verre e Vasic. L'articolo sottolinea come, presi singolarmente, siano tutti centrocampisti di buon livello, con quattro di loro che hanno militato in Serie A e Gomes proveniente da settori giovanili di eccellenza come quelli di PSG e Manchester City. Nonostante ciò, il Corriere dello Sport evidenzia la necessità di un rinnovamento in un settore così cruciale, soprattutto in vista dell'impronta più "battagliera" che Inzaghi vorrà dare alla squadra.

Una delle partenze quasi certe è quella di Vasic, che il Palermo intende cedere in prestito per superare le "assurde polemiche" che lo hanno coinvolto nonostante il suo scarso impiego. Per gli altri centrocampisti, sarà necessaria una valutazione congiunta tra Inzaghi e il direttore sportivo Osti. L'analisi dovrà considerare le motivazioni e la forza caratteriale di giocatori che provengono da annate non esaltanti, oltre a individuare le caratteristiche necessarie per il nuovo assetto del Palermo.

La posizione di Valerio Verre, arrivato a parametro zero la scorsa estate e con altri due anni di contratto, appare in bilico. Il giocatore ha spesso rispecchiato l'andamento altalenante della squadra, alternando momenti di grande qualità a lunghe pause durante le partite. La decisione finale spetterà a Inzaghi, per il cui annuncio si attende solamente la risoluzione del contratto con il Pisa.

Un altro aspetto da considerare è la questione delle liste: Ranocchia (24 anni) non sarà più considerato un "under" nella prossima stagione. Questo comporterà una valutazione da parte del club sulla possibilità di inserire un altro giovane prospetto, che dovrà essere in grado di affrontare subito le elevate aspettative di una piazza come Palermo.