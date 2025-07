Corriere dello Sport: “Palermo, ecco Augello. Bani l’idea per Inzaghi”

Per il consolidamento della difesa spunta anche l'esperto centrale del Genoa. Elia l'affare da concludere. Poi Adzic e Gyasi

⚽️ 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 08:57)

Il Palermo ha messo a segno il primo colpo ufficiale della stagione 2025/26: è Tommaso Augello, 30 anni, che arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con il Cagliari. Per lui un accordo biennale con opzione per un terzo anno. Un acquisto mirato per colmare una lacuna evidente sulla corsia mancina, affidandosi a un profilo già ben conosciuto dal direttore sportivo Carlo Osti, che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria.

Augello, esterno sinistro duttile, può giocare sia da quinto in un centrocampo a cinque che da terzino in una linea a quattro. Vanta 197 presenze in Serie A, maturate soprattutto tra Sampdoria e Cagliari, dove nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze con ben 7 assist. Esperienza, affidabilità e continuità: tutte caratteristiche fondamentali per il gioco di Inzaghi.

La difesa resta un reparto sotto osservazione. Tra i profili seguiti c'è Mattia Bani, 31 anni, centrale del Genoa, considerato ideale per rinforzare la linea difensiva del progetto targato City Group. L’idea è formare una coppia solida con Diakité sul centro-destra, valutare in ritiro la crescita di Peda, tenere in considerazione Andrea Cistana (attualmente svincolato), e cercare un vice per Ceccaroni sul centrosinistra.

In questo senso, continua il monitoraggio di diversi profili Under, tra cui Lorenzo Lucchesi (22, Fiorentina), Alessandro Marcandalli (22, Genoa) e Andrea Giorgini (23, Sudtirol), tutti potenziali centrali o braccetti per il sistema difensivo rosanero.

Per la fascia destra, resta prioritaria la pista che porta a Salvatore Elia dello Spezia, ma a causa del rallentamento della trattativa, si valutano alternative. Su tutte, prende quota il nome di Emmanuel Gyasi dell’Empoli, 31 anni.

A centrocampo, resta vivo l’interesse per il giovane montenegrino Vasilije Adzic, classe 2005, attualmente in orbita Juventus, anche se il club bianconero lo libererebbe solo in prestito.

Intanto, ottimo riscontro per la campagna abbonamenti: nelle prime 24 ore di prelazione, sono già 2.542 le tessere rinnovate per la prossima stagione.