Corriere dello Sport: “Palermo, capitan Bani il talismano”

Da quando il difensore indossa la fascia, Inzaghi non ha più perso una partita

⚽️ 19 febbraio - 08:27

Il Corriere dello Sport individua in Mattia Bani il vero talismano del Palermo. Da quando il difensore centrale ha indossato la fascia da capitano, i rosanero non hanno più perso, inaugurando una serie di tredici risultati utili consecutivi a partire dal pareggio del 22 novembre sul campo della Virtus Entella. Una coincidenza che, secondo il quotidiano, va oltre il caso e si intreccia con quella che Inzaghi considera la svolta del campionato.

L’articolo sottolinea come l’investitura a capitano del numero 13 abbia avuto effetti visibili non solo nei numeri, ma anche nelle dinamiche di gruppo. La squadra riconosce in Bani un punto di riferimento, un leader capace di orientare atteggiamenti e comportamenti. L’ex capitano del Genoa, forte di 163 presenze in Serie A, ha portato esperienza e personalità in un momento chiave della stagione.

Il Corriere evidenzia soprattutto la sua capacità di “canalizzare la leadership nella direzione giusta”: letture puntuali delle situazioni di gioco, chiusure precise e qualità nell’impostazione dalle retrovie. Pur ricordando che la squadra ha incassato reti anche con lui in campo – come nelle sfide contro Empoli e Sampdoria – il suo peso specifico resta determinante.

Non solo fase difensiva: Bani rappresenta un’opzione anche in avanti. Le sue sortite offensive, come accaduto a Cesena, possono diventare soluzioni alternative, soprattutto sulle palle inattive, uno dei marchi di fabbrica del Palermo di Inzaghi.

Con diciannove gol subiti, miglior difesa del campionato insieme al Modena, i rosanero devono molto al centrale toscano arrivato in estate dal Genoa a titolo definitivo. Attorno a lui cresce il reparto, con giovani come Peda e rinforzi esperti come Magnani. La striscia positiva, suggerisce il quotidiano, ha un segreto preciso: la fascia al braccio di Bani e la leadership che ne consegue.