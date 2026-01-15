Corriere dello Sport: “Magnani riabbraccia il Palermo”

Il difensore è tornato dal prestito alla Reggiana e sta recuperandoda un infortunio

Il Corriere dello Sport conferma il ritorno ufficiale di Giangiacomo Magnani al Palermo, una notizia che va ben oltre il campo e che chiude positivamente una vicenda legata soprattutto a motivazioni familiari e personali. L’aspetto umano viene messo in primo piano: la situazione che aveva portato il difensore a lasciare la Sicilia in estate si è finalmente risolta, permettendogli di tornare in rosanero.

Magnani, acquistato a gennaio dal direttore sportivo Carlo Osti, era stato ceduto in prestito alla Reggiana, ma il legame con il Palermo non si è mai interrotto. I contatti sono rimasti costanti, soprattutto sul piano personale, e non appena si è aperta la possibilità concreta di rientro, il club ha fatto valere un accordo già previsto al momento del trasferimento temporaneo. Non c’è stata alcuna trattativa tra le società: si è trattato semplicemente di una risoluzione anticipata del prestito, conseguenza della volontà del calciatore di tornare in Sicilia.

Dal punto di vista medico, il rientro in campo non sarà immediato. Magnani è alle prese con una lesione al vasto intermedio rimediata nella gara contro la Sampdoria e completerà la prima fase del recupero in Emilia, sotto la supervisione dello staff sanitario rosanero. Il difensore tornerà a Palermo solo dopo questa fase, con l’obiettivo di essere disponibile a inizio febbraio. L’infortunio, fortunatamente, è meno serio di quanto temuto inizialmente e lo staff conta di averlo a disposizione per la sfida casalinga contro l’Empoli dell’ex allenatore Dionisi.

Nella scelta di rientrare hanno pesato non solo le motivazioni personali, ma anche la forte fiducia ribadita da Filippo Inzaghi, che ha insistito sul ruolo centrale del giocatore nel progetto tecnico. Con l’ex Verona, il Palermo rafforza ulteriormente una difesa che è già la meno battuta del campionato di Serie B.

A livello di lista, al momento Magnani prende il posto lasciato libero da Matteo Brunori tra gli over, ma la situazione potrebbe evolversi presto. Il quotidiano evidenzia come il club stia lavorando per liberare altri slot, soprattutto nel reparto portieri. Dopo l’addio di Bardi, non è esclusa la cessione di Michele Avella, con la promozione di un under della Primavera come terzo portiere, ipotesi che consentirebbe l’inserimento di un attaccante over.

In questo scenario, resta in cima alla lista il nome di Dennis Johnsen della Cremonese, indicato come il principale candidato per completare il reparto offensivo. Un tassello che potrebbe chiudere il mercato in entrata di un Palermo sempre più ambizioso.