Corriere dello Sport: “La sfida di Bani, solo il Palermo”

Mattia incrocia il fratello Cristiano in un testacoda dai risvolti incerti. E non ci sarà spazio per i romanticismi

⚽️ 8 gennaio - 08:12

Il Corriere dello Sport racconta una sfida che va oltre i tre punti, aggiungendo un tocco di romanticismo al match tra Mantova e Palermo: per la prima volta in una gara ufficiale, infatti, si affronteranno i fratelli Mattia Bani e Cristiano Bani.

La partita del “Martelli”, ultimo turno del girone d’andata, mette di fronte due percorsi molto diversi ma legati da un filo comune. Mattia, 32 anni, è ormai un volto noto del Palermo, leader difensivo e punto di riferimento di una delle retroguardie meno battute della Serie B. Cristiano, 26 anni, è invece uno dei simboli della crescita del Mantova, sempre più protagonista in una squadra che vive il campionato come una vera battaglia quotidiana.

Come ricorda il quotidiano, i due non si sono mai incrociati in gare ufficiali: i precedenti si limitano a un allenamento in famiglia ai tempi della Pro Vercelli e a un’amichevole estiva del luglio 2024 tra Genoa e Mantova, vinta dai rossoblù. Toscani entrambi, ma affermatisi lontano da Firenze, hanno sempre calcato palcoscenici diversi: Mattia è stabilmente in Serie A dal 2017, mentre Cristiano ha costruito il suo percorso passo dopo passo, passando anche da Catania e Imola prima di arrivare in cadetteria.

Il legame tra i due è fortissimo. Il Corriere dello Sport sottolinea come si sentano praticamente ogni giorno e come, per suggellare questo rapporto nonostante carriere differenti, abbiano deciso anni fa di farsi un tatuaggio identico con la scritta “due su due”. Un simbolo di unione che resterà tale anche per novanta minuti, almeno fino al fischio d’inizio: poi, come sempre, parlerà il campo.

Sul piano tecnico, non ci sono dubbi sulla presenza di Mattia Bani, reduce dalla squalifica contro il Padova e pronto a riprendersi il centro della difesa rosanero. Filippo Inzaghi, che gli ha affidato anche una fascia dal peso specifico importante dopo l’addio di Brunori, non rinuncerà al suo carisma in una gara che deve confermare la maturità del Palermo, nonostante qualche incertezza legata ai recuperi in difesa.

Per Cristiano Bani, invece, la decisione finale spetterà a Modesto, chiamato a rivedere gli equilibri rispetto alla gestione Possanzini e a studiare le contromisure contro una squadra di alta classifica. Il centrocampista del Mantova, adattato rispetto al suo ruolo originario di terzino sinistro, si è ritagliato uno spazio importante sia nella stagione della salvezza sia in questo girone d’andata.

Anche se il faccia a faccia potrebbe limitarsi a pochi scampoli di gara, la sfida tra fratelli resta uno degli elementi di maggiore curiosità di un match pieno di insidie, in cui il Palermo vuole confermare la crescita e il Mantova giocarsi tutto con lo spirito di chi non ha nulla da regalare.