Corriere dello Sport: “La prossima stagione vedrà tanti cambiamenti, a partire da Dionisi”

Nel suo articolo pubblicato sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini racconta il clima di forte tensione attorno al Palermo nonostante la recente qualificazione ai playoff. La vittoria sul Frosinone non è bastata a placare l’insoddisfazione della tifoseria, che contesta da settimane una stagione deludente sotto il profilo del gioco, della continuità e dell’identità di squadra. Il Barbera resta un tabù in notturna, e la sensazione è che la frattura tra squadra e pubblico sia ancora profonda.

Uno dei temi centrali affrontati dall'articolo è il futuro del tecnico Alessio Dionisi. Nonostante abbia firmato un contratto pluriennale, l’addio a fine stagione è tutt’altro che escluso. Dionisi, da parte sua, non ha trovato sin qui la chiave per rilanciare una squadra sfiduciata e poco brillante, e le scelte tecniche come alcune sostituzioni hanno alimentato ulteriori critiche.