Corriere dello Sport: “Inzaghi pensa a Johnsen dall’inizio”

Palermo, chance da titolare per Johnsen all’Adriatico: Bani recupera. Biglietti limitati ai residenti

⚽️ 26 febbraio - 08:30

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, apre a una possibile novità di formazione per il Palermo in vista della trasferta all’Adriatico contro il Pescara: salgono infatti le quotazioni di Johnsen per una maglia da titolare.

Il segnale arriva dall’allenamento di Torretta, dove nel corso di un lavoro specifico per reparti il numero 7 è stato provato sulla trequarti insieme a Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo. Un’indicazione significativa, rafforzata dalla presenza di Ranocchia in mezzo al campo, dettaglio che lascia pensare a un possibile cambio iniziale proprio in favore del norvegese. Anche perché quella di domenica sarà la prima gara di un mini-ciclo ravvicinato e Inzaghi sembra orientato a gestire le energie con qualche rotazione.

Restano da monitorare le condizioni del capitano Bani, che contro il Südtirol ha accusato un fastidio al retto femorale. Al momento, però, non filtra preoccupazione e il difensore dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro gli abruzzesi. Buone notizie anche sul fronte Rui Modesto, tornato ad allenarsi in gruppo e ormai vicino al pieno recupero dopo il problema muscolare.

Infine, il quotidiano sottolinea il clima di amarezza per le restrizioni imposte alla vendita dei biglietti: vietata la trasferta ai residenti in Sicilia e accesso consentito nel solo settore ospiti ai tifosi del Palermo non residenti nella regione. Una misura accolta con delusione sia dal club sia dalla tifoseria rosanero.