Corriere Dello Sport: “Inzaghi incontra il Pisa ma Palermo lo aspetta”

Dopo aver raggiunto la Serie A, il tecnico chiederà garanzie al club toscano

Mediagol ⚽️ 28 maggio - 07:35

L'articolo del Corriere Dello Sport di Antonio La Rosa mette in luce la situazione allenatore in casa Palermo, con Inzaghi candidato principale: "Il Palermo vuole Pippo Inzaghi. Il tecnico reduce dalla promozione in A col Pisa è in cima alla lista di preferenze della società rosanero intenzionata a rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il club oggi sarà spettatore interessato dell’incontro che il 51enne tecnico piacentino avrà con la dirigenza del Pisa. Summit decisivo per il futuro. Inzaghi sta bene in Toscana, ha ancora sulla pelle i “brividi” per il capolavoro della promozione ma per restare chiede garanzie tecniche".

Il quotidiano parla successivamente della situazione del tecnico del Pisa, affascinato dal progetto Palermo: "Il Palermo è alla finestra e se capirà che tra Pippo e il Pisa sarà rottura si attiverà per spingere sull’acceleratore e affondare il colpo. Palermo, oltretutto, non lascia indifferente il diretto interessato. Inzaghi, tornato a Pisa proprio per l’incontro con la società nerazzurra, è affascinato dalla realtà palermitana. Conosce il calore delle piazze del Sud e, complice l’appeal di una società come il City Football Group, direbbe subito “sì” al club di viale del Fante in caso di fumata nera con il sodalizio toscano. A Inzaghi, già contattato prima che la scelta per la panchina rosanero cadesse su Dionisi, il Palermo offrirebbe un ricco triennale".

Infine, il La Rosa mette in evidenza le varie alternative in caso di fumata nera con Inzaghi: "A questo proposito, le alternative non mancano. La candidatura di Alberto Gilardino, tecnico in cerca di rilancio dopo l’esonero al Genoa non viene sottovalutata. E nel frattempo torna d’attualità Paolo Vanoli. Il tecnico, entrato nei radar del City Group da diversi anni, molto probabilmente non proseguirà la sua esperienza al Torino. E al netto di eventuali opportunità in club di A, concetto valido anche per Gilardino, la soluzione Palermo potrebbe diventare qualcosa in più di una semplice idea".