Corriere dello Sport: “Il Palermo non s’arrende mai, rischia poi rimonta la Samp”

L’autorete di Abildgaard lancia Inzaghi Begic, Pierini e Cherubini sorpassano. Ma Augello e Ceccaroni fissano il pari

⚽️ 11 febbraio - 07:58

Il Corriere dello Sport, tra commento e cronaca, racconta il 3-3 tra Sampdoria e Palermo come una delle sfide più emozionanti del turno infrasettimanale. Sotto una pioggia incessante e su un terreno reso pesante dalle condizioni meteo, al “Ferraris” va in scena una gara definita avvincente e ricca di colpi di scena.

Nel commento firmato da Tullio Calzone, si sottolinea come non esistano “pasti gratis” in questo campionato: i 19 punti di differenza in classifica non sono bastati a rendere scontato il confronto tra due piazze blasonate. La Sampdoria, rinnovata e in crescita, riesce a ribaltare l’iniziale svantaggio fino al 3-1, facendo soffrire la squadra di Filippo Inzaghi. Eppure, neppure due gol di margine sono sufficienti quando di fronte c’è un Palermo determinato e capace di reagire.

La cronaca evidenzia un match segnato anche da due reti annullate dal Var. Prima l’ex Brunori trova il gol, ma in posizione irregolare; poi è il Palermo a vedersi cancellare una splendida azione corale chiusa da Pierozzi, per un fallo precedente di Bani su Conti. Il vantaggio rosanero arriva comunque nel recupero del primo tempo, con la deviazione sfortunata di Abildgaard su sviluppi di palla inattiva.

A inizio ripresa la Sampdoria cambia ritmo e piazza un micidiale uno-due con Begic e Pierini, prima del tris firmato da Cherubini. Sembra il colpo decisivo, ma il quotidiano parla di un Palermo capace di passare “da un’inspiegabile resa a un’orgogliosa reazione”. L’ex Augello riapre la gara con un diagonale preciso, poi nel recupero Ceccaroni completa la rimonta con un colpo di testa su assist di Palumbo, descritto come l’anima tecnica della squadra.

Nel pezzo di Emmanuele Gerboni il pareggio viene dipinto come un “giro sulle montagne russe”: sei gol, emozioni continue e la sensazione che la corsa alla Serie A passi anche da partite così. Il Palermo dimostra personalità e cuore, riuscendo a raddrizzare una serata che sembrava compromessa dopo il doppio svantaggio.

Il risultato riapre i giochi in vetta, anche alla luce della sconfitta interna del Venezia contro il Modena, e rende ancora più incerta la volata promozione. Per il Corriere dello Sport, la strada verso la A resta in salita per tutti: il campionato non ammette distrazioni e ogni punto, come quello conquistato dal Palermo a Genova, può pesare moltissimo nei conti finali.