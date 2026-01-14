Corriere Dello Sport: “Il Palermo insiste, Non solo Pierini”

La beffa subita al fotofinish contro il Mantova ha innescato una serie di riflessioni profonde sulle strategie del Palermo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sebbene un singolo episodio al 95' non possa stravolgere i piani del City Group, il pareggio ha confermato una lacuna strutturale nella rosa: la mancanza di un elemento capace di gestire il possesso nei momenti caldi e dare respiro alla squadra. Con la partenza di Brunori si è creato un vuoto tecnico che Osti e Inzaghi intendono colmare con un profilo dotato di maggiore freschezza e inventiva.