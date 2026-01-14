La beffa subita al fotofinish contro il Mantova ha innescato una serie di riflessioni profonde sulle strategie del Palermo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sebbene un singolo episodio al 95' non possa stravolgere i piani del City Group, il pareggio ha confermato una lacuna strutturale nella rosa: la mancanza di un elemento capace di gestire il possesso nei momenti caldi e dare respiro alla squadra. Con la partenza di Brunori si è creato un vuoto tecnico che Osti e Inzaghi intendono colmare con un profilo dotato di maggiore freschezza e inventiva.
Rassegna Stampa
Corriere Dello Sport: “Il Palermo insiste, Non solo Pierini”
L'analisi della testata sottolinea come l'acquisto di almeno un attaccante sia diventato la priorità assoluta. Attualmente la società dispone di una sola casella libera per i giocatori "over", recuperata grazie al rientro in lista di Avella, ma le manovre restano condizionate dalle possibili uscite. Tra i nomi caldi spicca quello di Johnsen, protagonista della promozione con la Cremonese ma poco impiegato nell'ultimo periodo, che rappresenterebbe un'alternativa di qualità a Le Douaron.
Parallelamente, restano vive le piste che portano a Pierini, altro profilo d'esperienza reduce dalla vittoria dello scorso campionato con il Sassuolo, e a Tramoni. Per quest'ultimo, tuttavia, le recenti ottime prestazioni con il Pisa hanno ridotto sensibilmente le possibilità di una chiusura imminente. Non tramonta nemmeno l'ipotesi di un ritorno di Moreo, profilo molto gradito al tecnico, così come rimane viva la speranza di riabbracciare Magnani per rinforzare il reparto arretrato.
In vista del prossimo impegno casalingo contro lo Spezia, il quotidiano evidenzia un'ulteriore difficoltà: l'assenza di Inzaghi in panchina. Il giudice sportivo ha infatti confermato una giornata di squalifica per l'allenatore dopo l'espulsione rimediata al Martelli. Per la prima volta in questa stagione, i rosanero dovranno fare a meno della carica del proprio condottiero a bordo campo, affidando la guida tecnica al vice D'Angelo in una gara che promette di essere già uno spartiacque per le ambizioni di vertice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA