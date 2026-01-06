Corriere dello Sport: “Il Palermo fatica contro le grandi Inzaghi già carico”

Nessuna attuale rivale nel perimetro playoff è stata battuta dai rosanero

⚽️ 6 gennaio - 08:43

Il Corriere dello Sport analizza il girone d’andata del Palermo di Filippo Inzaghi, mettendo in evidenza un dato chiaro: i rosanero non hanno ancora battuto nessuna delle squadre attualmente in zona playoff. L’unica formazione “respinta” verso il basso è stata l’Empoli, mentre le sconfitte contro dirette concorrenti si limitano al Monza e al Catanzaro, quest’ultimo nel momento iniziale di una rimonta poi diventata clamorosa. Al contrario, contro avversarie considerate alla portata, il Palermo ha quasi sempre fatto valere il “peso delle individualità”, raccogliendo nove vittorie.

Il quotidiano sottolinea come questo trend debba far riflettere in vista del girone di ritorno, anche perché il calendario non aiuta: molti scontri diretti si giocheranno in trasferta. Le prime due giornate del 2026 sembrano favorevoli, con la gara a Mantova e poi il match casalingo contro lo Spezia, ma successivamente “l’asticella si alzerà”. Il primo vero banco di prova arriverà a Modena il 24 gennaio, mentre le trasferte più impegnative contro Monza, Frosinone e Venezia sono distribuite più avanti, dalla primavera in poi.

Secondo il Corriere dello Sport, sarà fondamentale che la squadra arrivi a questi appuntamenti con maggiore consapevolezza dei limiti mostrati all’andata e con la capacità di correggerli per restare competitiva ai massimi livelli.

Intanto l’attenzione è tutta sulla sfida di Mantova, che nasconde diverse insidie. Il Mantova, pur essendo penultimo, ha cambiato identità e presenta numerosi ex pronti a trovare motivazioni extra contro i rosanero: Modesto in panchina, Mancuso in campo e Leandro Rinaudo, oggi dirigente, alla prima da avversario dopo un addio non semplice al club del City Group.

Sul fronte infermeria, Inzaghi attende di capire se potrà avere la rosa al completo. Le preoccupazioni per Pierozzi sembrano rientrate, restano da valutare le condizioni di Bereszynski, mentre il tecnico riflette se insistere sul rilancio di Gyasi, da cui ci si aspetta ancora un salto di qualità. Capitolo a parte Brunori, che dovrà essere sostituito ma non già nella gara contro il Mantova.