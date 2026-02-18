Corriere dello Sport: “Il Palermo è implacabile, tocca alle grandi per la A”

Nessun successo contro squadre attualmente nel perimetro promozione. Sono invece 13 le vittorie di Inzaghi contro formazioni dietro in classifica

⚽️ 18 febbraio - 09:00

Il Corriere dello Sport traccia un identikit chiaro del Palermo guidato da Filippo Inzaghi: squadra implacabile contro le avversarie di medio-bassa classifica, ma ancora incompleta nei confronti diretti, dove “deve fare il salto di qualità” per completare la rimonta.

Il quotidiano sottolinea un dato definito eloquente: 43 dei 48 punti conquistati finora sono arrivati contro formazioni attualmente fuori dalla zona playoff. Una percentuale altissima che certifica un cambio di passo rispetto alle cattive abitudini del passato, quando proprio queste gare apparentemente agevoli finivano per complicarsi. La recente vittoria netta contro la Virtus Entella viene indicata come esempio della maturità acquisita: i rosanero non si sono distratti, confermando la capacità di restare concentrati anche quando il pronostico sembra favorevole.

L’articolo evidenzia come in Serie B non esistano partite scontate e attribuisce a Inzaghi il merito di aver tenuto il gruppo “sempre sul pezzo”, trasmettendo l’idea che per dare continuità serva anche saper vincere in modo sporco, soffrendo e difendendosi quando necessario. Un cambio di mentalità che ha permesso al Palermo di capitalizzare quasi tutto contro le squadre alle proprie spalle, mentre altre big hanno inciampato: la stessa Entella ha battuto il Monza, il Venezia è caduto a Carrara, e i brianzoli hanno lasciato punti anche contro Avellino e Padova.

Il rovescio della medaglia, però, è altrettanto chiaro. Contro le sette squadre oggi dentro la griglia playoff, il Palermo non ha mai vinto: cinque pareggi e alcune sconfitte pesanti, tra cui quelle interne contro Monza, Catanzaro e Juve Stabia, considerate realtà solide del campionato. È qui, scrive il quotidiano, che passa lo “step in più” necessario per ambire davvero al vertice.

Attenzione anche al calendario imminente, definito insidioso nonostante sulla carta possa sembrare abbordabile: il Südtirol è in grande forma, il Pescara si è rilanciato nonostante l’ultimo posto, il Mantova lotta per salvarsi. Ma il vero crocevia arriverà nelle ultime cinque giornate, quando i rosanero affronteranno quattro squadre oggi tra le prime otto: trasferte contro Frosinone e Venezia, sfide interne con Cesena e Catanzaro.

Sarà lì che si misurerà la crescita definitiva. La convinzione di Inzaghi, evidenzia il Corriere dello Sport, è che a quel momento decisivo arriverà un Palermo diverso rispetto a quello che non è riuscito a imporsi nei primi scontri diretti: più consapevole, più sicuro, più maturo.