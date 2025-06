Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca altri gol, Borrelli l’idea”

Il Palermo volta pagina e si prepara a una nuova stagione con un cambio importante in panchina: è ufficiale l’addio ad Alessio Dionisi , sollevato dall’incarico dopo un solo anno. Il tecnico resta sotto contratto, ma fuori dal progetto tecnico rosanero. Il club guarda avanti e si prepara ad accogliere Filippo Inzaghi , il cui arrivo è ormai dato per certo.

Sul fronte offensivo, l’uomo chiave sarà ancora Joel Pohjanpalo . Il gol segnato con la Finlandia contro la Polonia ha restituito fiducia all’attaccante, che punta a tornare protagonista dopo un finale di stagione in calo. La presenza di un allenatore come Inzaghi , profondo conoscitore del ruolo, potrebbe favorire il rilancio del bomber finlandese, che potrebbe tornare a formare una coppia d’attacco con Brunori nel 3-5-2, o essere affiancato da un trequartista nel 3-4-2-1.

In questo senso, sono diverse le soluzioni in esame: Ranocchia, Verre , e persino Roberto Insigne – che con Inzaghi ha già lavorato a Benevento – potrebbero avere un ruolo più centrale rispetto al recente passato.

Il mercato è in fermento. In attacco piace Gennaro Borrelli, svincolato dopo la crisi del Brescia, ma anche seguito dal Pisa. Dalla stessa squadra interessano Nicolas Galazzi, esterno offensivo duttile, e a centrocampo è ancora in piedi la pista Salvatore Esposito, anche se l’operazione si preannuncia complicata. Si monitorano alternative come Amatucci, giovane della Fiorentina in prestito alla Salernitana, e il finlandese Niklas Pyyhtia del Bologna.