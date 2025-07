Corriere dello Sport: “Il Palermo adesso blinda il jolly Segre”

Palermo, Segre resta per Inzaghi: occhi su Pyyhtia, Augello e Palumbo in arrivo, Nikolaou verso il Bari

⚽️ 3 luglio - 07:34

Il Palermo ha deciso di tenersi stretto Jacopo Segre, considerato un elemento chiave per il gioco di Inzaghi. Nonostante gli interessamenti di club come Cremonese e Monza, il centrocampista torinese resterà in rosanero. La sua capacità di adattarsi sia come interno che sulla trequarti lo rende prezioso tatticamente e difficile da sostituire. Segre, inoltre, vuole riscattarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Il ds Osti, in collaborazione con il club, sta cercando di bilanciare la rosa, attualmente troppo ricca di Over 23. Per questo cresce l’interesse per profili giovani. In cima alla lista c’è il finlandese Niklas Pyyhtia, classe 2003, di proprietà del Bologna e reduce da un buon prestito al Sudtirol. Attenzionati anche due diciannovenni: Nicola Masut della Dolomiti Bellunesi e Vasilije Adzic della Juventus Next Gen.

Nel frattempo sono in via di definizione due colpi: Tommaso Augello, svincolatosi dal Cagliari, e Antonio Palumbo dal Modena. Quest’ultimo arriverà per circa 1,3 milioni di euro, con il cartellino di Saric inserito come contropartita.

Sul ruolo di vice-Palumbo, invece, si raffredda la pista Simone Pafundi dell’Udinese, mentre resta valida l’ipotesi Antonio Vergara, di rientro al Napoli dopo il prestito alla Reggiana.

Resta calda la trattativa per Salvatore Elia dello Spezia, già obiettivo primario del mercato rosanero. In uscita, il Bari avrebbe messo gli occhi su Dimitris Nikolaou, mentre per Stredair Appuah si va verso il rinnovo del prestito al Valenciennes.

Infine, riflessioni in corso anche sul fronte Primavera, dove il nuovo responsabile Giuseppe Geria dovrà decidere se confermare l’attuale tecnico Cristiano Del Grosso, legato a Inzaghi da un rapporto di lunga data, risalente ai tempi comuni al Venezia.