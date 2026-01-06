Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Corona e Sardo il Pescara ora fa spazio ai rinforzi”
Il Corriere dello Sport racconta un Pescara molto attivo sul mercato di gennaio, partendo dalla prima operazione ufficiale: la cessione a titolo definitivo di Niccolò Squizzato alla Virtus Entella. Il centrocampista classe 2001 chiude così la sua esperienza in biancazzurro dopo due stagioni e mezzo, con 92 presenze complessive e anche l’esordio in Serie B.
Sul fronte uscite, il quotidiano segnala anche l’interesse del Ravenna per l’attaccante Lorenzo Sgarbi, di proprietà del Napoli, mentre la dirigenza pescarese lavora per reinvestire quanto incassato. In entrata piacciono il centrocampista Jacopo Sardo del Monza e il difensore Alessandro Dellavalle, di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Modena.
Per l’attacco, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Pasquale Foggia resta Giacomo Corona, ex bomber del Pontedera e oggi al Palermo. Il club rosanero non ha ancora aperto al prestito, ma il classe 2004, utilizzato pochissimo in stagione, è alla ricerca di maggiore minutaggio e Pescara rappresenterebbe una soluzione ideale. La concorrenza però non manca: Reggiana, Virtus Entella e Juve Stabia seguono con attenzione la situazione.
Le alternative non mancano. Si parla di Valerio Crespi dell’Avellino, con la possibilità di inserire uno scambio che coinvolgerebbe Davide Merola, profilo gradito agli irpini. Nelle ultime ore è tornato d’attualità anche Alberto Cerri del Como, che peraltro ritroverebbe l’Abruzzo dopo l’esperienza del 2017. Nome nuovo, invece, quello di David Stukler della Cremonese.
Il Corriere dello Sport evidenzia poi l’“atto d’amore” di Gaetano Letizia, che ha rifiutato un contratto biennale del Ravenna pur di restare a Pescara. A centrocampo, in caso di partenze di Julian Brandes, Leonardo Graziani e Lorenzo Berardi, potrebbe arrivare Alessandro Romano, giovane perno della Primavera della Roma.
Sul campo, infine, la squadra ha ripreso la preparazione dopo la squalifica di Gorgone: Letizia alle prese con un risentimento muscolare, Okwonkwo parzialmente in gruppo, mentre lavorano a parte Oliveri, Merola e Kraja. Assente Faraoni.
