Corriere dello Sport: “Corona e Sardo il Pescara ora fa spazio ai rinforzi”

Il Corriere dello Sport racconta un Pescara molto attivo sul mercato di gennaio, partendo dalla prima operazione ufficiale: la cessione a titolo definitivo di Niccolò Squizzato alla Virtus Entella . Il centrocampista classe 2001 chiude così la sua esperienza in biancazzurro dopo due stagioni e mezzo, con 92 presenze complessive e anche l’esordio in Serie B .

Sul fronte uscite, il quotidiano segnala anche l’interesse del Ravenna per l’attaccante Lorenzo Sgarbi , di proprietà del Napoli , mentre la dirigenza pescarese lavora per reinvestire quanto incassato. In entrata piacciono il centrocampista Jacopo Sardo del Monza e il difensore Alessandro Dellavalle , di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Modena .

Per l’attacco, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Pasquale Foggia resta Giacomo Corona, ex bomber del Pontedera e oggi al Palermo. Il club rosanero non ha ancora aperto al prestito, ma il classe 2004, utilizzato pochissimo in stagione, è alla ricerca di maggiore minutaggio e Pescara rappresenterebbe una soluzione ideale. La concorrenza però non manca: Reggiana, Virtus Entella e Juve Stabia seguono con attenzione la situazione.